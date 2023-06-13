القبض على تشكيل عصابى تخصص فى تزوير العملات بالقاهرة

كتب: عبد الرحمن سيد - محمد أبو ضيف

تمكن رجال المباحث من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة والجيزة، تخصص فى تقليد العملات المحلية والأجنبية وترويجها، مقابل مبالغ مالية، وحرر محضر بالواقعة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 5 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية" مقيمون بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير العملات "المحلية، الأجنبية"، وترويجها على المواطنين مقابل تحصلهم على مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهداف عناصر التشكيل وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات "محلية، وأجنبية" جميعهم مقلدين- مجموعة من الأجهزة والأدوات التى يتم إستخدامها فى عملية تقليد العملات- مبالغ مالية صحيحة).

بمواجهتهم اعترف أحدهم بقيامه باصطناع وتزوير العملات المالية وترويجها على أفراد التشكيل مقابل تحصله على مبالغ مالية، وبسؤال باقى المتهمين أيدوا ذلك وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.