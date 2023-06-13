القبض على المتهم بقتل شخص خلال مشاجرة فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

نشبت مشاجرة بين شخصين فى الجيزة، ما أسفر عن مقتل أحدهما، نتيجة إصابته بجرح بالرأس، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بآلة حادة.

وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن مشاجرة نشبت بين شخصين، نتيجة خلافات بينهما، ما أدى لمقتل أحدهما، وتم تحديد هوية المتهم، وبضبطه اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، والاستماع لأقوال شهود العيان، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.