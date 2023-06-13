العثور على جثة فتاة فى مياه ترعة السلام بعد تغيبها عن منزلها بالدقهلية

الدقهلية _محمد الحبشي

عثر أهالي مدينة الجمالية التابعة لمحافظة الدقهلية، علي جثمان فتاة في ترعه السلام، وذلك بعد تغيبها عن منزلها والتبليغ باختفائها أمس

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير البحث الجنائي بورود إشارة من مأمور مركز شرطة الجمالية، بوصول بلاغ بعثور الأهالي على جثة فتاة داخل مياة ترعة السلام بالدقهلية منذ قليل

وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة الجمالية، رفقة سيارة الإسعاف لمكان البلاغ محل الواقعه، وبالفحص تبين أن الجثمان لفتاة تدعي مريم أسمر محمد عبدالجواد-13 عامًا، مقيمة قرية ليسا الجمالية، مبلغ بإختفاءها منذ الأمس بعد الخروج من منزلها

تم نقل الجثمان إلي مشرحة مستشفي الجمالية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتحويلة للنيابة العامة لإعمال شئونها، ومباشرة والتي أمرت بتكثيف التحريات للوقوف على حقيقه الأمر وتشريح الجثمان لمعرفه سبب الوفاة