اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 يونيو 2023 08:28 م
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الشرطة البريطانية: نعكف على تحديد ملابسات حادث مدينة نوتنجهام

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 08:00 م
الشرطة البريطانية: نعكف على تحديد ملابسات حادث مدينة نوتنجهام الشرطة البريطانية
أ ش أ

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وصفت قائدة شرطة مقاطعة "نوتنجهام شاير" البريطانية كيت مينيل الحادث الذي وقع في مدينة "نوتنجهام" صباح اليوم "بالمروع" و"المأساوي"، مشيرة إلى أن فريقا من المحققين يعكف على تحديد ملابساته.


وقالت مينيل - حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم الثلاثاء إنه تم اعتقال شخص في أعقاب العثور 3 قتلى في موقعين مختلفين بالمدينة، فضلا عن إصابة 3 أشخاص بعد أن حاولت شاحنة دهسهم في موقع آخر، مضيفة أنها تعتقد أن الحوادث الثلاثة مرتبطة ببعضها البعض.


وأوضحت مينيل أن التحقيق في الحادث ما زال في مرحلة مبكرة، ودعت المواطنين إلى التحلي بالصبر في ظل تواصل التحقيقات، لافتة إلى أنه في الوقت الحالي، ستظل بعض الشوارع مغلقة.


بريطانيا

الشرطة البريطانية

نوتنجهام شاير

حادث نوتنجهام شاير



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