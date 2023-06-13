السجن 3 سنوات لبائع فاكهة بتهمة إحراز سلاح نارى وطلقة ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد ، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، وخالد خضير، بالسجن 3 سنوات لمتهم أحرز سلاح ناري وطلقة.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 18 من شهر 8 عام 2021، والمتهم فيها "م. ص. ع" وشهرته "تقاوي"، ويعمل بائع فاكهة، حيث أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن فرد خرطوش، وأحرز ذخائر عبارة عن طلقة تستعمل على السلاح الناري، حال كونه غير مرخص له بحيازته أو إحرازه.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم بإذن من النيابة العامة على خلفية القضية رقم 4854 لسنه 2021 جنح الضواحي من الطريق العام، وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على سلاح ناريا فرد خرطوش، وبفحصه عثر بداخل ماسورته على طلقه من النوع الخرطوش، وبمواجهته أقر بإحرازه بقصد الدفاع عن النفس.

وثبت بتقرير الأدلة الجنائية، أن المضبوطات عبارة عن سلاح ناري فرد خرطوش بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مللي، والسلاح صالح للاستعمال، وطلقة واحدة وهي صالحة للاستعمال على نفس السلاح الناري المذكور.

حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم، بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه 1000 جنيها، عما أسند اليه ومصادرة السلاح الناري، وألزمته المصاريف الجنائية، وذلك في القضيه رقم 1343 لسنه 2023 جنح الضواحي والمقيده برقم 370 لسنه 2023.