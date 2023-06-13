التموين تتعاقد عَلى شراء 18 ألف طن زيت طعام

كتب مدحت وهبة

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على شراء 18 ألف طن زيت طعام خام صب مستورد منها كمية 6 آلاف طن زيت عباد خام و 12 ألف طن زيت صويا خام إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الإستراتيجي من السلع الغذائية

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع الغذائية على بطاقات التموين، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة، كما توفر الوزارة أيضا كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، ويتم صرف السلع المدعمة على بطاقات التموين.

ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمد مخازن الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بجميع السلع الغذائية لصرف المقررات التموينية عن شهر يونيو، وأيضا صرف الدفعة العاشرة من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات من الاسر الاولى بالرعاية، كما وجه الوزير بزيادة معدلات ضخ السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة في ظل وجود مخزون استراتيجي من كافة المنتجات يكفى لفترات طويلة.