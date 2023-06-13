"التموين" تفحص اليوم عروض شركات توريد زيت الطعام للمجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

تفحص الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عروض الشركات التى ستتقدم للمناقصة الجديدة رقم 3 لسنة 2023/2024 لتوريد زيت طعام خام محلى بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمقدار 1000 طن زيت صويا و500 طن زيت عباد والسليم خلال الفترة من 10 يوليو إلى 10 أغسطس 2023، حيث يتم طرح زيت الطعام بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وعلى بطاقات التموين.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع الغذائية على بطاقات التموين، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة، كما توفر الوزارة أيضا كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، ويتم صرف السلع المدعمة على بطاقات التموين.