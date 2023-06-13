اليوم السابع
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"التموين" تفحص اليوم عروض شركات توريد زيت الطعام للمجمعات الاستهلاكية

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 12:21 م
"التموين" تفحص اليوم عروض شركات توريد زيت الطعام للمجمعات الاستهلاكية وزارة التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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تفحص الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عروض الشركات التى ستتقدم للمناقصة الجديدة رقم 3 لسنة 2023/2024 لتوريد زيت طعام خام محلى بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمقدار 1000 طن زيت صويا و500 طن زيت عباد والسليم خلال الفترة من 10 يوليو إلى 10 أغسطس  2023، حيث يتم طرح زيت الطعام بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وعلى بطاقات التموين.
 
وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع الغذائية على بطاقات التموين، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة، كما توفر الوزارة أيضا كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، ويتم صرف السلع المدعمة على بطاقات التموين.
 
ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمد مخازن الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بجميع السلع الغذائية لصرف المقررات التموينية عن شهر يونيو، وأيضا صرف الدفعة العاشرة من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات من الأسر الأولى بالرعاية، كما وجه الوزير بزيادة معدلات ضخ السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة في ظل وجود مخزون استراتيجي من كافة المنتجات يكفى لفترات طويلة.

التموين

سعر زيت الطعام

اسعار زيت الطعام

مخزون زيت الطعام

زيت الطعام



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