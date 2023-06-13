الإحصاء: 1.3 تريليون جنيه حجم الإنفاق على التعليم منذ 2014 وحتى الآن

كتب: مدحت عادل

سيظل قطاع التعليم أهم أولويات الحكومة المصرية، نظرا لما يتمتع به من أهمية كبيرة في الدولة، وهو ما تظهره أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حول تطور حجم الانفاق على قطاع التعليم في السنوات الماضية.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن الإنفاق على التعليم بلغت قيمته الإجمالية نحو 1.3 تريليون جنيه خلال الـ 10 سنوات الماضية وفقا لما يلي:

• 80.9 مليار جنيه عام 2013/ 2014.

• 94.4 مليار جنيه عام 2014 / 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 16.7%.

• 99.3 مليار جنيه عام 2015 / 2016 بنسبة ارتفاع قدرها 5.2%.

• 104 مليار جنيه عام 2016 / 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 4.7%.

• 107.1 مليار جنيه عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 3%.

• 115.7 مليار جنيه عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 8%.

• 132 مليار جنيه عام 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 14.2%.

• 157.6 مليار جنيه عام 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 19.3%.

• 172.6 مليار جنيه خلال عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 9.5%.

• 192.7 مليار جنيه خلال عام 2022 / 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 11.6%.