الأقصر تعلن رفع حالة الطوارئ والاستعداد للتغيرات فى حالة الطقس خلال ساعات

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصررفع درجة الاستعداد نتيجة للتغيرات التي تشهدها حالة الطقس من خلال ارتفاع درجات الحرارة، وذلك فى ضوء الإشارة الواردة من إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء، وتقرير هيئة الأرصاد الجوية بعدم استقرار الأحوال الجوية وسرعة الرياح المحملة بالأتربة وسقوط أمطار خفيفة بداية من اليوم الثلاثاء.

من جانبه قال محسن الشامى مدير إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الأقصر، إنه تم التأكيد على رؤساء المراكز والمدن ومسئولى شركة كهرباء مصر العليا والجهات المنوطة برفع درجة الإستعداد القصوى، وذلك وفقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر برفع درجة الاستعدادات القصوى على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأكد مدير إدارة الأزمات والكوارث بالأقصر، فى بيان صحفى، إنه يتم التنسيق الكامل مع مسؤولي مديرية الشئون الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومرفقى الإسعاف والمطافئ لرفع درجة الاستعداد على مستوى المحافظة، واستعداد فرق الطوارئ بالوحدات الصحية والمستشفيات وتفعيل عمل نقاط الإسعاف لضمان التدخل في حال إبلاغ غرفة العمليات والشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات مراكز المدن بأي طارئ في حينه.

فيما يشير آخر تحديث لخرائط الطقس إلى تأثر البلاد اليوم الثلاثاء ، بمنخفض جوي صحراوي قادم من الصحراء الغربية يجلب كتل هوائية جنوبية غربية نشطة مما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من المحافظات التالية:الفيوم - بني سويف - المنيا - اسيوط - سوهاج - قنا) ومنطقة خليج السويس محافظة البحر الأحمر، والصحراء الغربية.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تتراوح سرعة الرياح على المناطق السابقة ( من 50-60 كم / ساعة )، وتابعت إنه قد يمتد تأثير الرمال المثارة والأتربة تكون أقل حدة من المحافظات السابقة إلى المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد، يصاحب ذلك سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا إلى مناطق من شمال البلاد وسيناء قد تمتد إلى القاهرة الكبرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.