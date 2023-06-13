اعترافات لصة المشغولات الذهبية في الجمالية: سرقت زميلتى بأسلوب المغافلة

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، أن السيدة المتهمة بسرقة مشغولات ذهبية وبيعها في منطقة الجمالية، اعترفت بسرقة المضبوطات من زميلتها في الشركة بأسلوب المغافلة، وقررت بيعها في الجمالية.

وقررت النيابة حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة الجمالية، بسرعة التحريات حول الواقعة للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات، ووجهت لها تهمة السرقة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (إحدى السيدات) وبحوزتها (مشغولات ذهبية) حال عرضها للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمته الحقيقية بأحد محال المشغولات الذهبية الكائن بدائرة قسم شرطة الجمالية.. وبمناقشتها عن مصدرها اعترفت بسرقتها من (مسئولة مبيعات) بالشركة محل عملهما بأسلوب " المغافلة" ، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة.