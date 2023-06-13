الإسكندرية ـ أسماء على بدر

تواصل هيئة ميناء الإسكندرية فتح بوغاز ميناء الإسكندرية والدخيلة واستمرار حركة السحن والتفريغ اليوم البشكل طبيعى رغم عدم استقرار الطقس وسقوط الامطار فى التغيير المفاجىء ل حالة الطقس

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين على - رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة الرصدات الجومائية استمرار فتح بوغاز ميناء الإسكندرية ونشاط فى حركة تداول البضائع رغم عدم استقرار الطقس

وشهدت محافظة الإسكندرية أمطار رعدية غزيرة صباح اليوم على كافة انحاء المحافظة .

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي - رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان آمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء وكذا الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.

وشدد اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية على جميع الإدارات المختصة برفع درجة الاستعداد و الإستمرار في متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية من حيث سرعة الرياح و أرتفاع الأمواج و الضغط الجوى و إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحفاظ على الأفراد و الممتلكات.

ووجه الربان نهاد شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية الإدارات المختصة بالميناء لرفع درجة الاستعداد واليقظة التامة علي مدار الساعة للتعامل مع موسم الأمطار والنوات ، واتباع التعليمات والإجراءات الصادرة لمجابهة حالات الطقس الردئ .

وقال " شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية فى بيان أن التعليمات والاستعدادات والإجراءات التي تم التنبيه والتشديد علي جميع الإدارات باتباعها قبل فصل الشتاء تضمنت متابعة الموقف الجو مائي بصفة دورية من خلال التنبؤات الجوية ( قياس سرعة الرياح وارتفاع الموج والضغط الجوي ) لمدة خمسة أيام مستقبلية ، و وضع ضوابط لاتخاذ قرار الغلق بعد إعتماده من السلطة المختصة ، وبعد غلق البوغاز يتم رصد الحالة الجوية بصفة دورية كل ساعة علي الأقل ، وفتح البوغاز حال تحسن الأحوال الجومائية ، كما يتم إذاعة الرصدة الجو مائية علي كافة السفن بمناطق الإنتظار والمتراكية داخل الميناء ، وتحديد ضوابط تراكي السفن ( تراكي أرصفة – مغادرة – تحركات داخلية ) حسب نوعيات السفن وطبيعة البضائع طبقا للشروط والإلتزامات المتفق عليها وحالة الجو في حينه ، ومتابعة السفن والوحدات البحرية في المسطح المائي والأرصفة والممر الملاحي والإبلاغ الفوري عن أي تحركات غير عادية لمركز العمليات وإدارة الأزمة .

وأضاف الربان شاهين أنه يتم التنبيه علي السفن المتواجدة بالمخطاف الداخلي والمتراكية بالمخطاف الخارجي بالتأكيد علي تثبيت مخطاف السفينة بطريقة جيدة وآمنه والتأكد من ترك مسافة مناسبة بين السفن وبعضها ، وتقديم المعاونة في حال الحاجة لذلك والإبلاغ الفوري لمركز العمليات وإدارة الأزمة عن استقبال أي إشارات إستغاثة من أي سفينة ، كما يتم إخطار السفن بتغطية جميع العنابر الخاصة بالسفن للحفاظ علي البضائع من التلف ، وكذلك المرور علي شبكات صرف المطر بالطرق والساحات والأرصفة وأسطح المباني للتاكد من صلاحيتها للعمل ، وصيانة جميع شنايش وفتحات الصرف الصحي وغرف التفتيش المتواجدة داخل الميناءوالتاكد من عملها بكفاءة ، ويتم أيضا تجهيز فرق دفع سريع من الفنييين ( صرف صحي – كهرباء – خدمات ) للتعامل الفوري مع أي أعطال أو مواقف طارئة وتجهيز طلمبات الرفع والكشف علي ماكينات السحب وطلمبات السحب النقالة الخاصة بسحب تجمعات المياه، وسيارات الكسح المتواجدة في الميناء والتأكد من صلاحيتها الفنية ، وكذلك تجهيز خزانات مياه متنقلة .

وأوضح شاهين أن التعليمات تضمنت أيضا المرور علي المولدات الكهربائية الرئيسية والاحتياطية للإنارة والتأكد من وجود الوقود الكافي وصلاحية البطاريات للعمل الفوري، وتوفير مولدات كهربائية متنقلة لسرعة دفعها الي أي منطقة تحتاج إنارة ، أو تم انقطاع التيار الكهربي بها ، وكذلك رفع درجة الاستعداد القصوي لأطقم الانقاذ والغطس وتجهيز الوحدات البحرية ووحدات المطافئ ، ورفع درجة الاستعداد القصوي للقاطرات ولنشات الخدمة والإطفاء ، ومراجعة معدات مكافحة الحريق وحصر العطب والتاكد من سلامتها مع تشكيل مجموعات عمل لمجابهة الأحداث الطارئة والتدخل السريع للإصلاح ، كما يتم تجهيز الشوامي اللازمة لتشديد الرباط علي السفن حال الحاجة لذلك وتجهيز قاطرات للاستعانة بها ، وإحكام رباط جميع الوحدات البحرية المتراكية بالميناء ( السفن - القاطرات - اللنشات ) والمرور الدوري والمستمر علي الأرصفة لمتابعة رباط وأمان السفن المتراكية والإبلاغ الفوري لمركز العلميات عن أي خلل .