إطلاق أول شعلة غاز طبيعى لأول وحدة سكنية بقرية العساكرة فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قال اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، إن شركة مودرن جاس أطلقت أول شعلة غاز طبيعى لأول وحدة سكنية بقرية العساكرة بمركز ومدينة البلينا بمحافظة سوهاج، وذلك بعد الانتهاء من تدفيع الغاز بالقرية المدرجة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة".

وناشدت شركة الغاز المنفذة للمشروع، المواطنين فى قرية العساكرة بسرعة التعاقد على توصيل الغاز لوحداتهم السكنية فى أسرع وقت ممكن ضمانًا لتعظيم وسرعة استفادة أهالى القرية من هذه الخدمة الحضارية والاجراء الميسر لتقسيط تكلفة التوصيل على فاتورة الاستهلاك.

وتجدر الإشارة إلى أهمية المبادرة التى أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتقسيط تكلفة مساهمة المواطنين لتوصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية بدون فوائد فى المدن والمناطق الجديدة التى يصلها الغاز لأول مرة.

ومن المخطط توصيل الغاز الطبيعى إلى 900 عميل بالقرية، وبذلك يصبح قد تم تشغيل الغاز الطبيعى لعدد 26 قرية بمحافظة سوهاج ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، وجارى التنفيذ بالقرى الأخرى فور الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى، حيث يجرى العمل فى أكثر من قطاع مرة واحدة.