اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 يونيو 2023 01:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إطلاق أول شعلة غاز طبيعى لأول وحدة سكنية بقرية العساكرة فى سوهاج

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 12:24 م
إطلاق أول شعلة غاز طبيعى لأول وحدة سكنية بقرية العساكرة فى سوهاج توصيل الغاز لقرية العساكرة بسوهاج
سوهاج عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، إن شركة مودرن جاس أطلقت أول شعلة غاز طبيعى لأول وحدة سكنية بقرية العساكرة بمركز ومدينة البلينا بمحافظة سوهاج، وذلك بعد الانتهاء من تدفيع الغاز بالقرية المدرجة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة".

 

وناشدت شركة الغاز المنفذة للمشروع، المواطنين فى قرية العساكرة بسرعة التعاقد على توصيل الغاز لوحداتهم السكنية فى أسرع وقت ممكن ضمانًا لتعظيم وسرعة استفادة أهالى القرية من هذه الخدمة الحضارية والاجراء الميسر لتقسيط تكلفة التوصيل على فاتورة الاستهلاك.

 

وتجدر الإشارة إلى أهمية المبادرة التى أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتقسيط تكلفة مساهمة المواطنين لتوصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية بدون فوائد فى المدن والمناطق الجديدة التى يصلها الغاز لأول مرة.

 

ومن المخطط توصيل الغاز الطبيعى إلى 900 عميل بالقرية، وبذلك يصبح قد تم تشغيل الغاز الطبيعى لعدد 26 قرية بمحافظة سوهاج ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، وجارى التنفيذ بالقرى الأخرى فور الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى، حيث يجرى العمل فى أكثر من قطاع مرة واحدة.


سوهاج

محافظ سوهاج

الغاز الطبيعى

وزارة البترول

البلينا



الموضوعات المتعلقة

خدمة 62 مليون مواطن.. طفرة بمشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل (فيديو)

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 12:18 ص

تخدم أكثر من 62 مليون مواطن.. معدلات مليونية لتوصيل الغاز للمنازل سنوياً

السبت، 10 يونيو 2023 09:00 م

محافظ كفر الشيخ يناقش توصيل الغاز لمركزى الحامول والرياض بحضور نواب البرلمان

الخميس، 08 يونيو 2023 01:00 ص

56 مليارا و895 مليون جنيه لدعم الأنشطة الاقتصادية بموازنة 23/24.. 19 مليارا و500 مليون جنيـه لدعم الزراعة والصناعة بزيادة 16 مليارا عن موازنة العام الجارى.. وتخصيص 3 مليارات و500 مليون لتوصيل الغاز للمنازل

الجمعة، 19 مايو 2023 06:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة