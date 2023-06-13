اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 يونيو 2023 08:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

قوافل علاجية لمبادرة حياة كريمة تبدأ أعمالها بالكشف على أهالى القصير

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 08:00 ص
قوافل علاجية لمبادرة حياة كريمة تبدأ أعمالها بالكشف على أهالى القصير قافلة طبية- أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تبدأ القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة، اليوم الثلاثاء، أعمالها بإجراء الكشف الطبى، وصرف العلاج مجانا، على أهالي منطقة المستعمرة، بمدينة القصير، حيث تقضى القوافل فى منطقة المستعمرة يومين الثلاثاء وغدا الأربعاء . 
 
وكانت القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة بدأت أعمالها الشهرية خلال يونيو الجارى يوم الأحد الماضى من قرية الحمروين شمال مدينة القصير، حيث قضت فيها مدة يومين وتم إجراء الكشف الطبى فيها على 385 شخصا من اهالى القرية، وانتقلت بعد ذلك الى المستعمرة لتبدأ اعمالها اليوم. 
 
وعقب الانتهاء من قرية المستعمرة بمدينة القصير، تنتقل  إلى قرية أبو رماد بحلايب يومى 15 و16 يونيو، ثم مدينة حلايب يومى 17 و18 يونيو، وتستمر القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة فى أعمالها يومى 19 و20 يونيو بقريتى رأس حدربه ومرسى حميرة بالشلاتين.
 
وتتابع بعد ذلك يوم 21 يونيو حتى 26 يونيو بقرية الشيخ الشاذلى بمدينة مرسى علم تزامنا مع قرب الاحتفال بالمولد الشيخ الشاذلى ابو الحسن فى تلك التوقيت.
 
ويتم خلال القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة الكشف وصرف العلاج واجراء الفحوصات المختلفة، وكذلك الكشف على الامراض المزمنة والتوعية الصحية المختلفة وذلك مجانا.
 

 

 


البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

القوافل العلاجية

حياه كريمة

القصير



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة