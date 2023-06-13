قوافل علاجية لمبادرة حياة كريمة تبدأ أعمالها بالكشف على أهالى القصير

البحر الأحمر - عماد عرفة

تبدأ القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة ، اليوم الثلاثاء، أعمالها بإجراء الكشف الطبى، وصرف العلاج مجانا، على أهالي منطقة المستعمرة، بمدينة القصير، حيث تقضى القوافل فى منطقة المستعمرة يومين الثلاثاء وغدا الأربعاء .

وكانت القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة بدأت أعمالها الشهرية خلال يونيو الجارى يوم الأحد الماضى من قرية الحمروين شمال مدينة القصير، حيث قضت فيها مدة يومين وتم إجراء الكشف الطبى فيها على 385 شخصا من اهالى القرية، وانتقلت بعد ذلك الى المستعمرة لتبدأ اعمالها اليوم.

وعقب الانتهاء من قرية المستعمرة بمدينة القصير، تنتقل إلى قرية أبو رماد بحلايب يومى 15 و16 يونيو، ثم مدينة حلايب يومى 17 و18 يونيو، وتستمر القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة فى أعمالها يومى 19 و20 يونيو بقريتى رأس حدربه ومرسى حميرة بالشلاتين.

وتتابع بعد ذلك يوم 21 يونيو حتى 26 يونيو بقرية الشيخ الشاذلى بمدينة مرسى علم تزامنا مع قرب الاحتفال بالمولد الشيخ الشاذلى ابو الحسن فى تلك التوقيت.

ويتم خلال القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة الكشف وصرف العلاج واجراء الفحوصات المختلفة، وكذلك الكشف على الامراض المزمنة والتوعية الصحية المختلفة وذلك مجانا.



