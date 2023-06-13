إصلاح هبوط أرضى فى شارع قناة السويس شرق المنصورة بالدقهلية

الدقهلية _محمد الحبشي

تابعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عمليات إصلاح هبوط أرضي في شارع قناة السويس بشرق مدينة المنصورة.

وتوجه وفد من الشركة برئاسة خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ لمعاينة الموقع ومعرفة سبب الهبوط المتواجد في شارع قناة السويس بالمنصورة.

وتبين من المعاينة حدوث هبوط أرضي في شارع قناة السويس، بفرعة قطر 12 بوصة "بلاستيك" بشارع قناة السويس بشرق المنصورة، وتم العمل علي الإصلاح علي الفور، ومتابعة الموقف مع عدد من قيادات الشركة، وذلك للتأكيد على الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن، حتى لا تتأثر حركة المرور بالمنطقة.