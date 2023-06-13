اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 يونيو 2023 04:03 م
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إصلاح هبوط أرضى فى شارع قناة السويس شرق المنصورة بالدقهلية

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 03:57 م
إصلاح هبوط أرضى فى شارع قناة السويس شرق المنصورة بالدقهلية إصلاح هبوط أرضى بشارع قناة السويس
الدقهلية _محمد الحبشي

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تابعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عمليات إصلاح هبوط أرضي في شارع قناة السويس بشرق مدينة المنصورة.
 
وتوجه وفد من الشركة برئاسة خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ لمعاينة الموقع ومعرفة سبب الهبوط المتواجد في شارع قناة السويس بالمنصورة.
 
وتبين من المعاينة حدوث هبوط أرضي في شارع قناة السويس، بفرعة قطر 12 بوصة "بلاستيك" بشارع قناة السويس بشرق المنصورة، وتم العمل علي الإصلاح علي الفور، ومتابعة الموقف مع عدد من قيادات الشركة، وذلك للتأكيد على الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن، حتى لا تتأثر حركة المرور بالمنطقة.
 
إصلاح هبوط أرضي بشارع قناة السويس
إصلاح هبوط أرضي بشارع قناة السويس

متابعة إصلاح هبوط أرضي
متابعة إصلاح هبوط أرضي
 

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