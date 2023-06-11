محافظ الدقهلية يكلف بإصلاح وصيانة هبوط أرضي بطريق طناح.. صور

الدقهلية - شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة بسرعة التحرك والتعامل الفوري من خلال التنسيق مع قطاع الري وهيئة الطرق لإصلاح وصيانة الهبوط الارضي المشار اليه فور اخطاره بحدوث هبوط أرضي بطريق طناح بمركز المنصورة.

وفي هذا الصدد اوضح رئيس مركز المنصورة انه تم تكليف الدكتوره مني المتبولي نائب رئيس المركز، للمتابعة الميدانية علي الطبيعة بالتنسيق مع كافة الاجهزة المعنية وذلك تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية حيث يجري حاليا التعامل مع الهبوط الذي بلغ عمقه 5 متر وبقطر عرض 3 متر ليتم الانتهاء من الاصلاح للهبوط المذكور وعودة الامور الي طبيعتها.

وأكد "مختار" على ضرورة ان تكون كافة الأجهزة على أهبة الاستعداد للتعامل الفورى الجاد مع ايه طوارئ للسيطرة عليها ، والتخفيف من حدتها حرصا على سلامه الارواح وحفاظا على الممتلكات والمنشآت.