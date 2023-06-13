اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 يونيو 2023 02:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

إصابة 9 أشخاص جراء إطلاق نار في مدينة دنفر الأمريكية

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 01:50 م
إصابة 9 أشخاص جراء إطلاق نار في مدينة دنفر الأمريكية الشرطة الأمريكية - صورة أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

قالت الشرطة الأمريكية إن 9 أشخاص أصيبوا، من بينهم ثلاثة في حالة خطيرة، في إطلاق نار في دنفر بالقرب من ملعب لكرة السلة حيث كانت تقام مباراة.

 

وحسب موقع روسيا اليوم، ذكرت شرطة دنفر في بيان أن مشتبها به وهو أيضا مصاب بطلق ناري، كان رهن الاحتجاز وأن إصابته لا تهدد حياته، مبينة أن ثلاثة من المصابين في حالة حرجة عقب.

 

وقالت الشرطة "هذا تحقيق معقد ومستمر في مراحله الأولى.. المعلومات الأولية تشير إلى إطلاق عدة طلقات نارية خلال مشاجرة شارك فيها عدة أفراد".

 

وأغلقت الشرطة في وقت سابق من المساء بعض شوارع وسط المدينة حيث خرجت حشود كبيرة من الملعب.

 

وقال متحدث باسم الشرطة إن العديد من هؤلاء المعجبين قد تفرقوا قبل بدء إطلاق النار، لكن كان هناك حشد أصغر باق في المنطقة.

 


اطلاق نار

الشرطة الامريكية

دنفر

شرطة دنفر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة