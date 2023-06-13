إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم على طريق محور 30 يونيو ببورسعيد

أصيب 5 أشخاص، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، اثر حادث تصادم على طريق محور 30 يونيو جنوب محافظة بورسعيد

استقبل مستشفى 30 يونيو، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، 5 مصابين نتيجة إدعاء تصادم سيارة نقل بتروسيكل على طريق محور 30 يونيو في إتجاه محافظة الإسماعيلية.

وتبين أن أسماء المصابين : مؤمن غريب الحوت 34 سنه، محمد محمود خضر ٤٤ سنه، أحمد محروس الصياد 39 سنه، عبده غريب الصياد 33 سنه، وسمير محمد رشاد 36 سنه، ويعانى جميع المصابين من كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.