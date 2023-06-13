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إصابة طالبتين بهبوط أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة بالمنيا

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 11:58 ص
إصابة طالبتين بهبوط أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة بالمنيا اسعاف - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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أصيبت طالبتان بهبوط عام أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة بمركز ملوي بالمنيا وتم نقلهما إلى المستشفى.
 
تلقت الأجهزة الامنية بمحافظة المنيا إخطارا من  غرفة عمليات النجدة يفيد إصابة طالبتين  بمركز ملوي، بإعياء وهبوط عام أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة بلجنة قرية المعصرة بمركز ملوي.
 
تم نقل الطالبتين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر محضران بالواقعتين.
 
يذكر  إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام 40 ألفا و704 طالباً منهم 22 ألفا و 937 طالباً علمي علوم، و2443 طالبا علمي رياضة، و15 ألفا و324 طالبا بالشعبة الأدبية، يؤدون الامتحان داخل 100 لجنة.
 
وتم التنسيق بين الإدارة الصحية وشركة الكهرباء والتأمين الصحي ومرفق الإسعاف ورؤساء القرى والأحياء لتوفير سبل الراحة والهدوء للطلاب خلال أدائهم الامتحانات ، بالإضافة إلى تفعيل تقنية كاميرات المراقبة المطبقة هذا العام في امتحانات الثانوية العامة ضمن ضوابط وإجراءات صارمة تنتهجها الوزارة لضبط إيقاع اللجان وعدم وجود أي ثغرات تتيح الغش بكافة صوره وأشكاله.
 



 

 


مديرسة التربية والتعليم

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