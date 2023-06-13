اليوم السابع
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إزاى تقدم شكوى أو بلاغا بمحافظة الجيزة؟.. تعرف على الأرقام

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 02:00 ص
إزاى تقدم شكوى أو بلاغا بمحافظة الجيزة؟.. تعرف على الأرقام محافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

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حددت محافظة الجيزة، عددا من الطرق لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار الساعة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة إليهم من كافة قطاعات المرافق والخدمات، علاوة على المخالفات والتي تشمل الحوادث والكوارث والبناء المخالف والتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وانقطاع التيار الكهربائي والمياه ومشاكل الصرف الصحي، بالإضافة إلى الإشغالات وتراكم القمامة.
 

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية أرقام وطرق التواصل مع محافظة الجيزة.

 

1- يمكن الاتصال المباشر بالخط الساخن 114.
 
2- يمكن تقديم شكوى من خلال مبادرة صوتك مسموع عبر تقنية الواتس أب على أرقام (01016050453 – 01030113022).
 
3- الاتصال عبر 4 خطوط أرضية وهى (35869371 – 35869193 – 35863004 – 35855722).
 
4- يمكن تقديم الشكوى باليد الى المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين.
 
5- تستمر غرفة العمليات المركزية باستقبال الشكاوى والبلاغات على واتس أب 01152860444 .
 
يُذكر أن محافظة الجيزة قامت بتقليص مدة الرد وإنجاز الشكوى لتصل إلى 4 أيام فقط بدلا من 21 يومًا، للتسهيل على المواطنين وتحقيق الاستجابة الفورية لمطالبهم.

محافظة الجيزة

الجيزة

طرق التواصل مع محافظة الجيزة

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