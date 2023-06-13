إزالة 110 حالات تعد بالبناء على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة فى مغاغة

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية مستمرة في تنفيذ حملات إزالة ورفع التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، ضمن المرحلة الثانية للموجة الـ 21 بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء ومتابعة وإشراف اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد حلمى رئيس مركز مغاغة، أن الوحدة المحلية نفذت عدداً من الحملات المكبرة على مدار الأسبوع الماضي لرفع وإزالة التعديات بالوحدات القروية بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث أسفرت الحملات عن إزالة (110) حالة تعد بالبناء المخالف على أرض زراعية وأراضي أملاك دولة بقرى (طنبدي – دهروط- ميانة) ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد حلمى رئيس مركز مغاغة، أن الوحدة المحلية نفذت عدداً من الحملات المكبرة على مدار الأسبوع الماضي لرفع وإزالة التعديات بالوحدات القروية بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث أسفرت الحملات عن إزالة (110) حالة تعد بالبناء المخالف على أرض زراعية وأراضي أملاك دولة بقرى (طنبدي – دهروط- ميانة) ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
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