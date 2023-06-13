إدخال نظام الترخيص الذهبى فى مصر أبرز إنجازات مبادرة "إرادة"

كتبت أسماء أمين

تؤكد مبادرة "إرادة " على خلق بيئة أكثر ملاءمة للأعمال التجارية تشجع الاستثمار، وتعزز التنمية الاقتصادية، وتتصدى لتحديات تغير المناخ، مشيرة إلى أهمية عمل إرادة في الإصلاح التنظيمي لبناء اقتصاد مصري مرن وقابل للتكيف.

وإدخال نظام الترخيص الذهبي في مصر كأحد أبرز إنجازات المبادرة والذي يُمنح للمشروعات الاستراتيجية أو مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر، باعتباره موافقة شاملة على إنشاء وتشغيل وإدارة مثل هذه المشاريع.، متابعه أن الترخيص الذهبي له دورًا أساسيًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات جديدة.

وتولى المبادرة اهتمامًا خاصًا لتعزيز الاقتصاد الأخضر والنمو المستدام بيئيًا، فقد قامت المبادرة بعقد محادثات مع المستثمرين ورجال الأعمال والخبراء والمنظمات الدولية لمناقشة أفضل السبل التي تمكن من توظيف الملكية الفكرية الخضراء لتحسين النظام البيئي للأعمال ودعم العمل المناخي، والتركيز على الاقتصاد الأخضر، يمثل جزء من مهمة المبادرة الأكبر لإصلاح البيئة التنظيمية والتجارية في مصر، مشيرة إلى ما قامت به المبادرة خلال الربع ذاته من العام الحالي في عدة موضوعات كتعميق الصناعات المحلية، وتحسين النظام البيئي للشركات الناشئة.