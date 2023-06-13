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إخماد حريق شقتين سكنيتين فى أوسيم والهرم دون إصابات

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 02:06 م
إخماد حريق شقتين سكنيتين فى أوسيم والهرم دون إصابات إطفاء - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منشية البكارى فى منطقة الهرم، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.
 
كما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى شارع الغنايمة فى منطقة أوسيم، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.
 
كانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغات تفيد بنشوب حرائق داخل شقق سكنية فى منطقة الهرم وأوسيم، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحرائق، وفرض كردون أمنى بمحيطها لمحاصرتهم ومنع امتدادهم وتمت السيطرة عليهم دون إصابات.

حرائق شقق سكنية

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