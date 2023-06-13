وقال تيريكوف - حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - إنه "وفقا للتقارير الأولية، فقد تضررت شركة مرافق في منطقة كييفسكاي، بالإضافة إلى مستودع فى منطقة سالتيفسكى".

وفي السياق، أعلن حاكم إقليم زابوروجيا الأوكراني يوري مالاشكو أن شخصين لقيا حتفهما، وأُصيب اثنان آخران فى هجمات شنتها القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وذكر مالاشكو أن الجيش الروسي قصف إقليم زابوروجيا الأوكراني 85 مرة يوم أمس الاثنين، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين، وهما حاليا في مرافق طبية لتلقي العلاج اللازم.