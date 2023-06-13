أمطار خفيفة ورياح محملة بالرمال على مناطق مختلفة بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

شهدت محافظة الإسماعيلية، قبل قليل تساقط أمطار خفيفة في بعض المناطق مصحوبة برياح محملة بالرمال والأتربة وتعالت أصوات البرق فى سماء المحافظة.

وحذر المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك المواطنين من حالة الطقس السئ التي من المتوقع أن تضرب المحافظة، خلال الساعات القليلة القادمة، حسب تحذيرات هيئة الارصاد الجوية حيث من المتوقع هبوب عاصفة رملية محملة بالاتربة.

وناشدت الشبكة الوطنية المواطنين بضرورة توخي الحذر عند قيادة السيارات على الطرق السريعة وذلك نظرا لإنعدام الرؤية في بعض المناطق، بالإضافة إلى ضرورة الابتعاد عن الأشجار واعمدة الإنارة والمنازل وشرفاتها بخاصة المنازل القديمة خلال ركن السيارات.

كما نشر المركز عددا من الإرشادات التي تهدف إلى توعية المواطنين خلال فترة العواصف والتي كان من أهمها غسل الوجه والعينين باستمرار، السير بعيدا عن اللوحات المعلقة واعمدة الإنارة، وارتداء نظارات الشمس عند الخروج من المنزل، وغلق النوافذ والابواب.

وضرورة التوقف بالسيارة عند انخفاض الرؤية.

ويشير آخر تحديث لخرائط الطقس إلى تأثر البلاد اليوم الثلاثاء ، بمنخفض جوي صحراوي قادم من الصحراء الغربية يجلب كتل هوائية جنوبية غربية نشطة مما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من المحافظات التالية:الفيوم - بني سويف - المنيا - اسيوط - سوهاج - قنا) ومنطقة خليج السويس محافظة البحر الأحمر، والصحراء الغربية.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تتراوح سرعة الرياح على المناطق السابقة ( من 50-60 كم / ساعة ).

وتابعت : قد يمتد تأثير الرمال المثارة والأتربة تكون أقل حدة من المحافظات السابقة إلى المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد، يصاحب ذلك سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا إلى مناطق من شمال البلاد وسيناء قد تمتد إلى القاهرة الكبرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.