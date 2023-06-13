اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 يونيو 2023 11:27 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

الغيوم تحجب الشمس وسقوط زخات أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بشمال سيناء

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 10:25 ص
الغيوم تحجب الشمس وسقوط زخات أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بشمال سيناء الغيوم تحجب الشمس وسقوط زخات أمطار خفيفة
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سادت شمال سيناء اليوم اجواء ربيعية، حيث اختفت الشمس وراء الغيوم بالتزامن مع سقوط متقطع لأمطار خفيفة، حيث أعلنت المحافظة عن رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزتها ومرافقها ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية المتقلبة .
 
كما تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة لمواجهة هذه الظروف الجوية، فيما أعلن مجلس مدينة العريش عن استمرار انعقاد غرفة العمليات بكامل طاقتها، وتواجد  رؤساء مناطق الخدمات بالمدينة لتلقي كافة البلاغات وإرسال فرق العمل لأي مكان يلزم ذلك.
 
وأكد مجلس مدينة العريش على ضرورة توخي الحذر والابتعاد عن الأعمدة والتندات والأشجار ومناطق الأعمال لسلامة الأهالي.
 
ودعت إدارة الأزمات المواطنين إلى التواصل عبر الأرقام المحددة في حال وجود أي شكوى من الأمطار، وهي 01204254296،  01276844002.
 
الغيوم تحجب الشمس وسقوط زخات أمطار خفيفة (1)
الغيوم تحجب الشمس وسقوط زخات أمطار خفيفة

الغيوم تحجب الشمس وسقوط زخات أمطار خفيفة (2)
الغيوم تحجب الشمس وسقوط زخات أمطار خفيفة

 


شمال سيناء

أمطار

الطوارئ

محافظة شمال سيناء

غرفة العمليات

مجلس مدينة العريش



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة