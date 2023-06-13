الغيوم تحجب الشمس وسقوط زخات أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

سادت شمال سيناء اليوم اجواء ربيعية، حيث اختفت الشمس وراء الغيوم بالتزامن مع سقوط متقطع ل أمطار خفيفة، حيث أعلنت المحافظة عن رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزتها ومرافقها ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية المتقلبة .

كما تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة لمواجهة هذه الظروف الجوية، فيما أعلن مجلس مدينة العريش عن استمرار انعقاد غرفة العمليات بكامل طاقتها، وتواجد رؤساء مناطق الخدمات بالمدينة لتلقي كافة البلاغات وإرسال فرق العمل لأي مكان يلزم ذلك.

وأكد مجلس مدينة العريش على ضرورة توخي الحذر والابتعاد عن الأعمدة والتندات والأشجار ومناطق الأعمال لسلامة الأهالي.

ودعت إدارة الأزمات المواطنين إلى التواصل عبر الأرقام المحددة في حال وجود أي شكوى من الأمطار، وهي 01204254296، 01276844002.