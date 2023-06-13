أستاذ طرق: الدولة أحدثت طفرة فى النقل البرى وتوفير فرص عمل ودعم التنمية المستدامة

الأمير نصرى

قال الدكتور حسن مهدى أستاذ هندسة الطرق والنقل بكلية الهندسة جامعة عين شمس، الدولة المصرية أحدثت طفرة كبيرة فى النقل البرى والطرق وربط جميع طرق الجمهورية ببعضها، وإنشاء مجتمعات عمرانية بجوار هذه الطريق والتى ساهمت فى دعم مشروع التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل.

وأضاف حسن مهدى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى على القناة الأولى المصرية، أن مشروعات قطاع البرى من طرق وكبارى ساهمت فى الحد من البطالة والتضخم، ودعم مشروعات التنمية لتوفير حياة كريمة.

ولفت حسن مهدى إلى أن قطاع السكك الحديدية، كان قبل 2013 منهار ومديون، وعملت الدولة فى مشروع قومى لاستغلال السكة الحديد، والاعتماد على العنصر البشرى، كما تم تأمين المزلقانات، وسنصل إن شاء الله لزيرو حوادث، كما دربنا العنصر البشرى، لاستيعاب عدد المسافرين.

تابع حسن مهدى، تم إنشاء الشبكة الجديدة لربط الدولة ببعضها، مشيرا إلى أن هناك حلول بديلة لنقل حاويات من موانئ السخنة لموانئ الإسكندرية، وتطوير موانئ السخنة وبورسعيد ودمياط، وقريبا سيتم افتتاح محطة 55 بميناء الإسكندرية.

وأوضح أن المناطق اللوجستية ليست قاصرة على الموانئ، كما لدينا الميناء البرى فى السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان، وسيكون هناك ميناء لوجستى بالقرب من ميناء سفاجا، كما أنه لدينا مشروع ترام الإسكندرية، والمرحلة الرابعة والخط الثالث لمترو الأنفاق بالقاهرة، وبالتالى هناك نقلة كبيرة بقطاع الطرق والنقل.