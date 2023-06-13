أبو الغيط خلال لقاء رئيس وزراء العراق: بغداد تقوم بدور مهم فى المنطقة

بيشوى رمزى

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة، رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، وذلك فى إطار زيارة يقوم بها لجمهورية مصر العربية.

وقال جمال رشدى المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن أبو الغيط استمع باهتمام لرؤية رئيس الوزراء حول تطورات الأوضاع فى بلاده، خاصة فى ضوء إقرار الموازنة الحكومية مؤخراً ولمدة ثلاثة سنوات، وفي ظل ما تشهده البلاد من استقرار سياسي أعقب فترة من التوترات.



أبو الغيط ورئيس وزراء العراق

ونقل رشدي عن الأمين العام للجامعة تأكيده خلال اللقاء على اقتناعه بأهمية الدور العراقي في المنظومة العربية، مُعرباً عن ترحيبه بالتحركات التي قامت بها بغداد في الفترة الأخيرة من أجل تخفيض حدة التوتر في الإقليم، مُشيراً إلى أن هذه الجهود تنعكس إيجابياً على حالة الاستقرار في المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الأمين العام استمع كذلك للرؤية التي استعرضها رئيس الوزراء العراقي حول تعزيز التكامل الاقتصادي في المنطقة عبر عددٍ من المشروعات المشتركة التي تتبناها بلاده، خاصة في مجالات السكك الحديدية وتحديث الموانئ لتسهيل التجارة بين دول المنطقة، وإلى خارجها. وأكد الأمين العام من جانبه أن التكامل الاقتصادي يظل مفتاحاً مهماً لتحقيق الاستقرار والازدهار في العراق، وكافة الدول العربية، مُعرباً عن قناعته بأن الملف الاقتصادي يتعين أن يستحوذ على الأولوية اليوم للقضاء على بطالة الشباب وتوفير فرص العمل.



السودانى يوقع على سجل التشريفات بالجامعة العربية

وأشار رشدي إلى أن اللقاء تناول كذلك عدداً من القضايا العربية، وأن أبو الغيط رحب بقيام العراق بدوره الطبيعي في دعم مختلف القضايا العربية ذات الأهمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وقال رشدي إن الأمين العام حرص في نهاية اللقاء على اصطحاب رئيس الوزراء العراقي في جولة ميدانية في المبنى المُلحق الجديد للجامعة العربية، والذي قام العراق بتوفير التمويل له بمنحةٍ كريمة للجامعة. ويُنتظر أن يجري الانتهاء من المبنى المُلحق وافتتاحه في فترة قريبة.