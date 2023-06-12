4 طرق لمساعدة طفلك على إنقاص وزنه

كتب – حسام الشقويرى

نعتقد جميعًا أن دهون الأطفال لطيفة، ولكن عندما تجد لفات من الدهون تحت ذراع طفلك أو ظهره، فهذا مدعاة للقلق لأنه على الأرجح علامة على أن طفلك يعاني من السمنة، وتتزايد بدانة الأطفال بمعدل ينذر بالخطر، وتؤثر سمنة الأطفال على أكثر من 15% من الأطفال، ما يجعلها أكثر أمراض الطفولة المزمنة شيوعًا والتي يمكن أن تؤدي إلى مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والحالات المرضية الأخرى. وهناك عدة عوامل تساهم في زيادة السمنة لدى الأطفال - عادات الأكل السيئة حيث تشير التقديرات إلى أن 20٪ من الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن حاليًا يعانون من السمنة بسبب الإفراط في تناول السعرات الحرارية من المشروبات، وقلة النشاط البدني، وبدرجة أقل مشاكل وراثية، وفقًا لما نشره موقع healthifyme

ولا توجد طريقة سريعة وسهلة ، خاصة بالنظر إلى مدى حساسية الأطفال. هذا هو السبب في أنه يوصى بإدراج التغييرات في نمط الحياة والنظام الغذائي في هيكل الأسرة لضمان عدم شعور الطفل بأنه منفرد.

فيما يلي أربع مؤشرات حول كيفية مساعدة طفلك على إنقاص الوزن

1 - شجع التمرين

يمكن أن يساعد أي نوع من الأنشطة الهوائية - المشي والركض وركوب الدراجة والتزلج على الجليد - طفلك على إنفاق السعرات الحرارية. شجع طفلك على البقاء نشطًا بطرق أخرى، مثل صعود الدرج بدلاً من المصعد، أو المشي معه للقيام بالأعمال المنزلية أو التعليم.

2 - اختر نظامًا غذائيًا متوازنًا

ثلاث وجبات صغيرة ووجبتان خفيفتان صغيرتان ستضمن أن طفلك لن يشعر بالجوع بدرجة كافية لتناوله بنهم. تأكد من أنها تحتوي على جزء صحي من الخضار والفواكه (قدم الفاكهة الكاملة بدلاً من عصير الفاكهة ، لأن الألياف الموجودة في الفاكهة مفيدة جدًا). يجب الاحتفاظ بالوجبات الخفيفة قليلة الدسم مثل الفشار بدلاً من رقائق البطاطس في المنزل.

3 - تغيير عادات الأكل لعائلتك

لا تأكل أمام التلفاز. بدون عوامل تشتيت الانتباه ، يمكنك التركيز جميعًا على الطعام ومن غير المرجح أن يأكل أي شخص وجبة دسمة.

4 - مكافأة لنجاحه

هذا يمكن أن يحفز طفلك على الاستمرار في المسار. على سبيل المثال ، إذا كان طفلك يتجنب الكولا لمدة أسبوع ، كافئه بنشاط مفضل أو لعبة صغيرة. لا تكافئ طفلك بالطعام.