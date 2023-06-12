اليوم السابع
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225 درجة للقبول بالصف الأول الثانوي بالقليوبية واستثناء الحاصلين على 277

الإثنين، 12 يونيو 2023 04:01 م
225 درجة للقبول بالصف الأول الثانوي بالقليوبية واستثناء الحاصلين على 277 عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2023 – 2024، بحد أدني 225 درجة لكافة مدارس الثانوي العام بمحافظة القليوبية كمرحلة أولي.
 
وأوضحت المحافظ، في بيان لها، أنه يستثنى الطالب الحاصل على مجموع 277 درجة أو أكثر من شرط التوزيع الجغرافي.
 
وأكدت سماح ابراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، فتح باب التقديم لمرحلة الثانوي العام مباشرة علي أن تستمر مدة التقديم للمرحلة لمدة شهر، كما أوضحت أنه بعد الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولي سوف يتم حصر وتحديد الأماكن الشاغرة بجميع إدارات القليوبية التعليمية لإعلان الحد الأدني للمرحلة الثانية بعد الانتهاء من تسكين المرحلة الأولي بالثانوي العام.
 
 

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