10 علاجات منزلية لخفض نسبة الكوليسترول بشكل طبيعي

كتبت إيناس البنا

إذا كنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول، فأنت أيضًا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب، لكن الخبر السار هو أنها مخاطرة يمكنك التحكم فيها، يمكنك خفض الكوليسترول الضار LDL ورفع الكوليسترول الحميد "الجيد" فقط عليك فقط إجراء بعض التغييرات البسيطة.

فيما يلي وفقا لموقع "onlymyhealth"، أهم 10 علاجات منزلية يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول بشكل طبيعي.

التمرين بانتظام

أضف المزيد من التمارين إلى روتينك اليومي.

الإقلاع عن التدخين

تجنب التدخين وجميع منتجات التبغ.

تحقق من وزنك

حافظ على وزن صحي لك.

اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا

تعرف على كيفية تأثير الطعام على الكوليسترول لديك، وابدأ بتغييرات صغيرة في نظامك الغذائي.

ارتفاع ضغط الدم والسكري

السيطرة على ارتفاع ضغط الدم وارتفاع السكر في الدم.

تحكم في توترك

تعلم استراتيجيات جديدة للتعامل مع التوتر.

الأدوية مهمة

تناول الأدوية الخاصة بك على النحو الموصوف.

تجنب الدهون المتحولة

يمكن للدهون المتحولة أن ترفع مستويات الكوليسترول لديك ، لذلك يجب أن تبقيها تحت السيطرة.

تناول الألياف الذائبة

الألياف القابلة للذوبان هي مجموعة من المركبات المختلفة في النباتات التي تذوب في الماء ولا يستطيع الإنسان هضمها.

قل لا للكحول

يمكن أن يزيد الكحول من خطر المعاناة من ارتفاع مستويات الكوليسترول.