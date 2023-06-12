وكيل زراعة كفر الشيخ: طبقنا منظومة التحول الرقمي بالإرشاد الزراعى

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، أنه تم تطبيق منظومة كارت الفلاح ضمن منظومة التحول الرقمي، بـ 220 ألف كارت تم توزيعها على المزارعين بكافة قرى ومراكز المحافظة، تمكنه من خلاله صرف الاسمدة، من خلال الماكينات الموجودة بالجمعيات.

وأضاف غربية، ل" اليوم السابع"، أنه تم عمل حصر وتسجيله على الاكسيل لزراعات القمح، من خلال تسجيل أسماء المزارعين وحيازتهم والمساحات المنزرعة، وجاري تصميم نفس الاكسيل على زراعات الارز، وجاري تدعيم الجمعيات الأم بأجهزة حاسب ألي، لتسجيل سجلات 2 خدمات بالجمعيات عليها، والتي تشمل سجل الحيازات وما تحتويه من معلومات عن المزارع والمساحة المنزرعة وغيرها من المعلومات.

وأضاف غربية، أن المديرية طبقت التحول الرقمي بإدارة الإرشاد الزراعي فيما يطلق عليه الارشاد الالكتروني، وتم تطبيقه على محصول القمح، وجار تطبيق الفكرة على كافة المحاصيل الاستراتيجية في الموسم الصيفي الحالي، لضمان التفاعل المباشر والسريع بين المزارع وأساتذة البحوث والمهندسين الزراعيين بالمديرية والإدارات الزراعية، من خلال انشاء جروبات خاصة على الواتس يطرح المزارع تساؤلاته الخاصة بالزراعة أو أمراض النبات، ويرسلها على الجروب ويمكن الاستعانة بالصور والفيديوهات أو تساؤلات نظرية، ويتلقاها المشرفون والمهندسون والمختصون ويجيبون عليها.

وقال وكيل وزارة الزراعة، أنه جار تطبيق التجربة التي أطلقتها وزارة الزراعة برنامج " العيادة الزراعية" تمكن المزارع من تصوير الأمراض الخاصة بالنبات وارسالها على البرنامج، ويتم تشخيص المرض من خلال البرنامج، وإرشاد الفلاح بالأدوية الموصى بها، ويتم تدريب المزارعين على البرامج وكيفية تحميله على هواتفهم والتواصل من خلال رابط البرنامج.