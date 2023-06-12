وضع حجر الأساس لمشروع سوق السمك فى العريش.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

قام اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، يرافقه اللواء وائل مصطفي حسن، رئيس جهاز تعمير سيناء، بوضع حجر الأساس لمشروع سوق السمك بالعريش، في حضور اللواء أحمد مدحت نائب رئيس جهاز تعمير سيناء والمهندس ناجي ابراهيم محمد رئيس منطقة تعمير سيناء، اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، المهندسة مروة نصير، المصمم المعماري للمشروع.

وقال المحافظ، إن المشروع عبارة عن مبني هيكلي من الخرسانة المسلحة والمباني علي مساحة 3700 متر مربع تقريبا، يتكون من دور أرضي يحتوي على محلات قطاعي وجملة وسوبر ماركت وثلاجات مركزية ومصنع لتدوير مخلفات الأسماك.

وأضاف المحافظ، أن تكلفة المشروع تبلغ 78.6 مليون جنيه، ويحتوي الدور الأرضي على 10 محلات جملة بمساحة 36 متر مربع للمحل الواحد، 24 محل قطاعي بمسطح يتراوح ما بين 25 الي 35 متر، فراغات لخدمات الأسماك ومصنع إعادة تدوير مخلفات الأسماك، ومصنع ثلج وثلاجات وسوبر ماركت، والدور الأول يحتوي على 3 كافتريات بمسطح 200 متر مربع للكافتيريا الواحدة، 9 محلات قطاعي، 5 محلات جملة، 10 مكاتب إدارية للإدارة، مصلي، اما الدور الثاني يحتوي على 10 محلات بمسطح يتراوح بين 150 الي 250 متر مربع، والدور الثالث يحتوي على 10 مطاعم للأسماك بمساحة 200 الي 250 متر مربع.

وأشار المحافظ إلي ان السوق يعكس الوجه الحضاري لمدينة العريش ويكون بديلا عن السوق القديم الذي لم يعد يفي بمطالب المدينة، مؤكدًا أن مشروع السوق الجديد يأتي في اطار حزمة من المشروعات تنفذها الدولة لصالح أبناء شمال سيناء، مثمنًا الدور الذي يقوم به جهاز التعمير في محافظة شمال سيناء من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى.

وأكد رئيس جهاز تعمير سيناء، أن الجهاز جاهز لتنفيذ اي مشروعات في محافظه شمال سيناء طبقا لتوجيهات اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير.

وقام محافظ شمال سيناء يرافقه رئيس جهاز تعمير سيناء، عقب وضع حجر الأساس لمشروع سوق السمك بمدينه العريش، بتفقد عدد من المشروعات التي ينفذها الجهاز في محافظه شمال سيناء، من بينها مشروع انشاء 6 عمارات في حي الريسة كبديل لتوسعات ميناء العريش البحري، 6 عمارات في ضاحية السلام بالعريش، كبديل للعمارات الآيلة للسقوط، واحلال وتجديد 10 عمارات في حي المساعيد بالعريش.