محافظة شمال سيناء تستعد لوضع حجر الأساس لمشروع سوق الأسماك فى العريش

شمال سيناء - محمد حسين

استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء ، اليوم الاثنين، اللواء وائل مصطفي حسن رئيس جهاز تعمير سيناء في أول زيارة له لمحافظة شمال سيناء.

وأكد رئيس جهاز تعمير سيناء علي الجاهزية لتنفيذ أي مشروعات في محافظة شمال سيناء طبقا لتوجيهات اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير.

من جانبه ثمن المحافظ الدور الذي يقوم به جهاز التعمير في محافظة شمال سيناء من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى.

ومن المنتظر أن يقوم محافظ شمال سيناء يرافقه رئيس جهاز تعمير سيناء بوضع حجر الأساس لمشروع سوق السمك بمدينة العريش بجانب تفقد عدد من المشروعات التي ينفذها الجهاز في محافظة شمال سيناء.

حضر اللقاء اللواء أحمد مدحت نائب رئيس جهاز تعمير سيناء والمهندس ناجي إبراهيم محمد رئيس منطقتي تعمير شمال وجنوب سيناء، المهندسة مروة نصير، المصمم المعماري للمشروع.