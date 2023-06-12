اليوم السابع
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هانى برزى: زيادة مخصصات سداد متأخرات المصدرين من 6 إلى 28 مليار جنيه

الإثنين، 12 يونيو 2023 03:38 م
هانى برزى: زيادة مخصصات سداد متأخرات المصدرين من 6 إلى 28 مليار جنيه مؤتمر غرفة الصناعات الغذائية
كتب إسلام سعيد

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قال هاني برزي عضو مجلس إدارة صندوق دعم الصادرات ورئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أنه تم رفع مخصصات متأخرات دعم الصادرات من 6 إلي 28 مليار جنيه بالعام المالي السابق، كما تم الإبقاء على نسب الدعم التصديري كما هي بدون تغيرات.
 
وأضاف خلال المؤتمر السنوي لغرفة الصناعات، إلي أن البرنامج الجديد لدعم الصادرات الذي يبدأ من 1 يوليو 2023 لم ينتهي بعد ، ويجرى التوافق حوله مع وزارة المالية وكذلك وزارة الصناعة والتجارة.
 
وبشأن المجلس التصديري للصناعات الغذائيه، قال إنه يجرى ميكنة العمل في المجلس والعمل على حل مشكلات منظومة المعارض والتواصل مع هيئة المعارض للتعامل مع العوائق والمشكلات القائمة.
 
وأشار إلي أن الصناعات الغذائية لها فرص كبيرة للنمو خلال السنوات القادمة لكن الوضع الحالي به بعض المشكلات خاصة ما يتعلق بتوفير الخامات الإنتاجية واستمرار المنافسة الخارجية وسط تراجع ملحوظ لنا في بعض الأسواق.
 

دعم الصادرات

برنامج دعم الصادرات

الصادرات

الصادرات الغذائية



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