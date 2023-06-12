نهاية رحلة ديلر الهيروين فى عالم تجارة الكيف بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

سقط تاجر مواد مخدرة في قبضة أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، بحوزته كمية من مخدر الهيروين، قبل ترويجها بين عملائه، وعثر بحوزته على مبلغ مالي من متحصلات ترويج المخدر، واعترف المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

رصدت تحريات أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، تورط عنصر إجرامى في ترويج المواد المخدرة، والتنقل بين عدة مناطق لتوصيلها لعملائه، وبإعداد كمين للمتهم، عقب تحديد الأوكار التي يتردد عليها المتهم، تمكن رجال المباحث من محاصرته والقبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين معدة للبيع، ومبلغ مالي من حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، والتحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.