نفوق 4 رؤوس ماشية في احتراق حظيرة بقرية المنيرة بالوادى الجديد

نجحت وحدات الحماية المدنية بالوادى الجديد من السيطرة على حريق شب فى حظيرة ماشية، مساء اليوم الاثنين، بقرية المنيرة التابعة لمركز الخارجة دون إصابات بشرية أو وفيات فيما أدى الحريق لنفوق 4 أبقار وعدد من الدواجن وجرت السيطرة على الحريق قبل امتداده للمناطق المجاورة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادى الجديد، من إدارة الحماية المدنية والإطفاء يفيد بنشوب حريق فى حظيرة ماشية بقرية المنيرة شمال مدينة الخارجة، وتبين اندلاع نيران بحظيرة ماشية بقرية المنيرة شمال مدينة الخارجة على طريق أسيوط - الخارجة وتسبب الحريق فى نفوق 4 أبقار وعدد من الدواجن واحتراق أجزاء من الحظيرة دون خسائر بشرية.

و تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من إخماد الحريق ومنع امتداد ألسنة اللهب للمناطق المجاورة وحرر محضر بالحريق، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.