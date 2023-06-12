نائب القابضة لكهرباء مصر: نسعى لتحويل شبكات النقل والتوزيع لشبكة ذكية

كتبت رحمة رمضان

ألقى الدكتور خالد محمد الدستاوي نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر لشئون شركات التوزيع كلمة نيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في افتتاح انعقاد الدورة الثانية من مؤتمر الأمن السيبراني (CAISEC-2023).

أعرب الدستاوى فى بيان له اليوم عن سعادته من مشاركة الحضور الكريم فى افتتاح المؤتمر والذى يسلط الضوء على الوضع الراهن ومستقبل الأمن السيبرانى فى مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجميع أنحاء العالم، وذلك فى ظل اهتمام الدولة المصرية بملف الأمن السيبرانى كقوة دفاعية هامة ضمن استراتيجية مصر الرقمية لتأمين وحماية خصوصية البيانات الشخصية ومواجهة المخاطر السيبرانية .

وألقى الدستاوى الضوء على مجهودات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى تنفيذ استراتيجية القطاع نحو التحول إلى الطاقة الخضراء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن مما دفع قطاع الكهرباء إلى العمل على تحسين وتطوير شبكتى النقل والتوزيع وتحويلها إلى شبكات ذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية والمحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين حيث يتم استخدام تكنولوجيا الإتصالات وإنترنت الأشياء IOT فى المشروعات التى تقوم بها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ويتم ذلك على عدة محاور وهى كالاتى : المحور الأول: منظومة العدادات الذكية: تم تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب العدادات الذكية للوقوف على أحدث التكنولوجيات فى هذا المجال وكذلك تم إنشاء مركز بيانات رئيسى لإدارة العدادات الذكية ومركز بيانات إحتياطى والبدء فى تنفيذ خطة مشروعات العدادات الذكية أخذاً فى الإعتبار التنسيق مع الجهات المعنية لتأمين المنظومة كاملة ضد أى هجمات سيبرانية أو اختراقات للمنظومة. المحور الثاني: إدارة ومراقبة شبكات التوزيع: قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بوضع خطة لتطوير الشبكات بشركات التوزيع وذلك لرفع مستوى الأداء وتحسين مستوى جودة التغذية الكهربائية وقد اعتمدت هذه الخطة على محورين متتاليين: - رفع كفاءة شبكات التوزيع وتدعيمها حيث تم تنفيذ مشروعات بإستثمارات بقيمة 41,8 مليار جنيه منذ عام 2014 لإحلال و تجديد الشبكات بالإضافة إلى التوسعات المطلوبة لمجابهة الأحمال وتحويل الشبكات من نظام الربط الطرفي (Radial) إلى نظام الربط الحلقى (Ring) حتى يمكن الاستفادة المثلى من مشاريع التحكم الحالية والمستقبلية.

- إنشاء وتطوير مراكز التحكم في شبكات التوزيع من خلال تنفيذ عدد (19 ) مركز تحكم لرفع مستوى الأداء وتحسين جودة التغذية الكهربائية وقد تم البدء فى تنفيذ عدد ( 9 ) مراكز تحكم حيث تم الإنتهاء من عدد ( 5) مراكز تحكم وجارى الإنتهاء من عدد 4 مراكز تحكم.

المحور الثالث: الطاقة الجديدة والمتجددة والسيارات الكهربائية:

- وفى 7/6/2023 بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة تم توقيع عقود بيع الطاقة الكهربائية المُنتجة من المحطات التابعة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى شركات الإتصالات الأربع العاملة في مصر، لتحويل الأماكن التابعة لتلك الشركات للعمل بالطاقة النظيفة .

- وفى ظل الإهتمام الذى توليه الحكومة المصرية ممثلة فى قطاع الكهرباء للتحول من السيارات التقليدية إلى السيارات الكهربائية والإهتمام بالتقدم فيها والإستثمار فيها وما يتصل بها من شبكات ومحطات شحن بالإضافة إلى البنية التحتية المتصلة بالسيارات الكهربائية حيث قامت وزارة الكهرباء بتوصيل التغذية الكهربائية لعدد أكثر من 160 شاحن كهربائى لعدد 70محطة شحن مقامة حالياً , وجارى تنفيذ عدد 169 شاحن كهربي لعدد 56 محطة شحن أخرى .

المحور الرابع: تطوير الخدمات المقدمة لإرضاء العميل:

تم إتاحة قنوات متعددة مثل مراكز الخدمة ، الخط الساخن ،المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الذكية، التطبيقات الإلكترونية لتوفير خدمات ذات جودة عالية متطابقة مع المواصفات والمعايير العالمية.

هذا وقد تم إتاحة قنوات إتصال منتشرة على مستوى الجمهورية (سيارات خدمة متنقلة) لتكون مجهزة بكافة الوسائل التكنولوجية والتى من خلالها يتم تقديم خدمات الكهرباء لكافة المواطنين فى المناطق النائية والبعيدة .

وإطلاق تطبيقات جديد خاصة بالشكاوى وأعطال الكهرباء لسرعة وسهولة تقديم الشكوى أو بلاغ انقطاع الكهرباء (تطبيق طوارئ الكهرباء ) – (تطبيقات الاتاحة التكنولوجية للأشخاص ذوى الاعاقة ).

كما أنه يجري حالياً الإعداد لإفتتاح مركز المتابعة والتشغيل الرقمى (Digital command center) بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة والذى سيساعد على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال مراقبة ومتابعة جميع المنظومات الرقمية بشركات توزيع الكهرباء.

المحور الخامس: الأمن السيبرانى:

فى ظل تنفيذ جميع هذه المشروعات الأمر الذى يتطلب تأمين البنية التحتية المعلوماتية لقطاع الكهرباء ، حيث قامت الشركة القابضة لكهرباء مصر بتوقيع بروتوكول تعاون مع إحدى الجهات المعنية والمتخصصة فى هذا المجال وذلك لعمل تأمين البنية التحتية لجميع الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ( توزيع – إنتاج ) ومن ثم تم إنشاء مركز عمليات الأمن السيبراني لمراقبة وتقييم أنظمة المعلومات الخاصة لها (المواقع الإلكترونية والتطبيقات وقواعد البيانات ومراكز البيانات - الخوادم - الشبكات – أجهزة الحاسب الألى وقنوات الاتصال) كما تم تنفيذ عدد من المبادرات الوطنية بالتعاون مع المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات وكذلك الشركات الوطنية المتخصصة لحماية البنية التحتية الحرجة.

وأشار الدستاوى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتعاون في مجال الأمن السيبرانى فى 6/6/2023 ويهدف بروتوكول التعاون إلى إعداد خطة تنفيذية للأمن السيبراني في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وجهاتها وشركاتها التابعة طبقًا للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وكذا إنشاء معمل خاص لاختبارات الأمن السيبراني لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وذلك لوضع آلية ومعايير اختبار موحدة طبقا للمواصفات العالمية المتبعة للأنظمة المقدمة ضمن مشاريع قطاع الكهرباء للتأكد من متطلبات الأمن السيبراني وزيادة الوعى الأمنى من خلال ورش عمل دورية للعاملين في مجال الأمــن السيبراني وتدريب المهندسين العاملين في مجال الأمن السيبراني لرفع قدراتهم بهذا المجال مما سيكون له أثر فى تعزيز الثقة فى البنية التحتية لوزارة الكهرباء وجهاتها وشركاتها التابعة.