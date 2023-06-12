اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مواعيد قطارات العيد الإضافية للاتحاد النوعى بالقاهرة وأهالى النوبة ونادى الجعافرة

الإثنين، 12 يونيو 2023 09:58 ص
مواعيد قطارات العيد الإضافية للاتحاد النوعى بالقاهرة وأهالى النوبة ونادى الجعافرة قطارات - أرشيفية

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تشغل هيئة السكة الحديد قطارات مخصصة للاتحاد النوعى بالقاهرة وأهالى النوبة ونادى الجعافرة وأبو الريش، ضمن الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، حيث تستمر عمل هذه القطارات حتى 7/7 بعد العيد.
 
وينشر اليوم السابع مواعيد القطارات الإضافية للاتحاد النوعى بالقاهرة وأهالى النوبة ونادى الجعافرة وأبو الريش:
 
- قطار 2242 ( تهوية ديناميكية ) للإتحاد النوعي القاهرة / أسوان يوم 26/6 فقط حيث يقوم الساعة 6.10 مساء من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 7.25 صباحاً.
 
- قطار 2243 ( تهوية ديناميكية ) للإتحاد النوعي أسوان / القاهرة يعمل يوم 7/7 فقط حيث يقوم الساعة 6.20 مساء من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 7.15 صباحاً.
 
- قطار 2244 ( تهوية ديناميكية ) للأندية النوبيه الإسكندرية / أسوان يعمل يوم 26/6 فقط حيث يقوم الساعة 5.40 مساء من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 10.20صباحاً.
 
- قطار 2245 ( تهوية ديناميكية ) للأندية النوبية أسوان / الإسكندرية يعمل يوم 6/7 فقط حيث يقوم الساعة 9.45 مساء من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 2.05 مساء.
 
- قطار 2246 ( تحيا مصر ) لنادي النوبة القاهرة / أسوان يعمل يوم 26/6 فقط حيث يقوم الساعة 6.30 مساء من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 7.40 صباحاً .
 
- قطار 2247 ( تحيا مصر ) للأندية النوبية أسوان / القاهرة يعمل يوم 6/7 فقط حيث يقوم الساعة 6.20 مساء من محطة أسوان يصل القاهرة الساعة 7.35 صباحاً.
 
- قطار 2248 ( تحيا مصر ) للأندية النوبية القاهرة / أسوان يعمل يوم 26/6 فقط حيث يقوم الساعة 3.00 مساء من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 4,25 صباحاً .
 
- قطار 2249 ( تحيا مصر ) للأندية النوبية أسوان / القاهرة يعمل يوم 6/7 فقط حيث يقوم الساعة 5.40 مساء من محطة أسوان يصل القاهرة الساعة 7.00 صباحاً .
 
- قطار 2250 ( تحيا مصر ) لنادي الجعافرة الإسكندرية / أسوان يعمل يوم 26/6 فقط حيث يقوم الساعة 7.50 مساء من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 1,00 مساء.
 
- قطار 2251 ( تحيا مصر ) لنادي الجعافرة أسوان / الإسكندرية يعمل يوم 6/7 فقط حيث يقوم الساعة 6.30 مساء من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 11.50 صباحاً.
 
- قطار 2252 ( تحيا مصر ) لنادي ابو الريش الإسكندرية / أسوان يعمل يوم 26/6 فقط حيث يقوم الساعة 12.20 مساء من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 05.00 صباحاً.
 
- قطار 2253 ( تحيا مصر ) لنادي ابو الريش أسوان / الإسكندرية يعمل يوم 6/7 فقط حيث يقوم الساعة 1.20 مساء من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 6.10 صباحاً.
 
بالإضافة إلى إمكانية تشغيل قطارات إضافية أخرى فى حالة تزايد الطلب من الجمهور ونفاذ مقاعد القطارات المجدولة الشغالة والإضافية.
 
 
 
 
 
 
 
 

السكة الحديد

قطارات العيد

عيد الأضحى

قطارات السكة الحديد

قطارات الاتحاد النوعى

قطار اهالى النوبة

قطار نادى الجعافرة

قطار أبو الريش



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