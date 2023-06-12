مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم عدة سيارات بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقى 3 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 2 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الاثنين؛ إثر وقوع حادث تصادم بين عدة سيارات في طريق الزوامل – أنشاص الرمل، نطاق مركز بلبيس، وتم نقل المصابين إلى مستشفيي بلبيس والزوامل المركزي لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وتم نقل جثث المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى الزوامل المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين عدة سيارات في طريق الزوامل – أنشاص الرمل، أمام مدرسة النصر الخاصة بمدينة بلبيس، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور وقوعه، وتم نقل أحد المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي والثاني إلى مستشفى الزوامل المركزي لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وتم التحفظ على الجثث في ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى الزوامل المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.