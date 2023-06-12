مصرع شخص وإصابة 2 فى تصادم مروع بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى

الشرقية - إيمان مهنى

لقى شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران، في حادث تصادم بين ثلاث سيارات بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي من ناحية كارتة العاشر من رمضان.

ودفعت سيارات إسعاف إلي مكان الحادث، تم نقل المصابين إلي مركز الطبي العالمي، لتلقي العلاج اللازم.

كما دفع جهاز العاشر من رمضان بمعدات لرفع السيارات لفتح الطرق لعدم تعطل الحركة المرورية بسبب الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بتصادم ثلاث سيارات بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، بالقرب من كارتة العاشر من رمضان، أسفر عن مصرع شخص وأصيب اثنان، تم نقلهم لأقرب مستشفي وهي الطب العالمي، وجاري استكمال التحقيقات بالواقعة تحت إشراف النيابة العامة.