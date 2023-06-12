مستشفى العريش العام يستقبل 6 مصابين فى حادث سير

شمال سيناء - محمد حسين

استقبل مستشفى العريش العام بشمال سيناء، اليوم الاثنين، 6 مصابين فى حادث سير داخل مدينة العريش.

وأفادت المصادر الطبية، بأنه أصيب 6 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل أثناء سيرها على الطريق الدولي الساحلي بمدينة العريش وتم نقلهم إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج.

وأسفر الحادث عن إصابة ع ع ع 12 سنة بكدمة بالقدم اليمنى، و ع ع 23 سنة بجرح قطعى بالجبة 3سم وجرح قطعى بالقدم اليمنى ، وا ع ع 14 سنة ك باشتباه نزيف بالبطن، ا م ع 25 سنة باشتباه ما بعد الارتجاح ووكدمات بالجسم ، و ع ر 42 سنه باشتباه نزيف بالمخ، م رم 35 سنه ما بعد الارتجاح. وجرح قطعى.

تم إجراء اللازم طبيا للمصابين وإخطار جهات التحقيق المختصة.