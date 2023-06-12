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مستشفى العريش العام يستقبل 6 مصابين فى حادث سير

الإثنين، 12 يونيو 2023 10:49 ص
مستشفى العريش العام يستقبل 6 مصابين فى حادث سير مستشفى العريش العام
شمال سيناء - محمد حسين

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استقبل مستشفى العريش العام بشمال سيناء، اليوم الاثنين، 6 مصابين فى حادث سير داخل مدينة العريش.
 
وأفادت المصادر الطبية، بأنه أصيب 6 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل أثناء سيرها على الطريق الدولي الساحلي بمدينة العريش وتم نقلهم إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج. 
 
وأسفر الحادث عن إصابة ع ع ع  12 سنة بكدمة بالقدم اليمنى، و ع ع  23 سنة بجرح قطعى بالجبة 3سم وجرح قطعى بالقدم اليمنى ، وا ع ع  14 سنة ك باشتباه نزيف بالبطن، ا م ع 25 سنة باشتباه ما بعد الارتجاح ووكدمات بالجسم ، و ع ر 42 سنه باشتباه نزيف بالمخ،  م رم  35 سنه ما بعد الارتجاح. وجرح قطعى.
 
تم إجراء اللازم طبيا للمصابين وإخطار جهات التحقيق المختصة.

شمال سيناء

العريش

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