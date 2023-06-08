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مصرع شخصين وإصابة ثالث فى حادث سير على الطريق الصحراوي الغربي

الخميس، 08 يونيو 2023 09:22 ص
مصرع شخصين وإصابة ثالث فى حادث سير على الطريق الصحراوي الغربي اسعاف - ارشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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لقى شخصان مصرعهما، وأصيب ثالث، في حادث تصادم سيارة ربع نقل بأخرى نصف نقل على الطريق الصحراوي الغربي في نطاق محافظة بني سويف.

 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف ، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع تصادم سيارة ربع نقل بأخرى نصف نقل، على الطريق الصحراوي الغربي بعد كمين سمسطا بحوالي 12 كيلو متر، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة ثالث.
 
دفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارتين إلى موقع البلاغ، و وتم نقل مفرح عبدالحميد عويس، 38 عامًا، مقيم محافظة الفيوم، و شخص مجهول الهوية في العقد الثاني من العمر إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزى ،  كما تم نقل  محمد سالم فرج، 34 عامًا، سائق، مقيم المنيا، مصاب اشتباه كسر بالذراع الأيسر، وعظمة الترقوة.
 
 

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