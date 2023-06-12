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محافظ مطروح يتابع غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة

الإثنين، 12 يونيو 2023 11:03 ص
محافظ مطروح يتابع غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة محافظ مطروح يتابع غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة
كتب -أحمد الزغبى

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تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الإثنين انطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية العامة فى يومها الأول لمادتى التربية الدينية فى الفترة الأولى والتربية الوطنية فى الفترة الثانية، مع الاطمئنان على سير الامتحانات دون أى عقبات مع توفير كافة سبل الراحة والمناخ الملائم للطلاب والملاحظين، والمتابعة المستمرة من غرفة العمليات الرئيسة بمديرية التربية والتعليم والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية ومراكز المدن وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ومتابعة وصول الأسئلة والتواصل مع رؤساء اللجان للمتابعة أول بأول.
 
وأكد شعيب، على تضافر كافة جهود جميع الجهات المعنية بالمحافظة والتنسيق التام فيما بينها لضمان خروج العملية الامتحانية بالمحافظة بالشكل اللائق متمنيا التوفيق لجميع الطلبة والطالبات.
 
وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أنه يؤدى اليوم عدد 2627طالب وطالبة بالشهادة الثانوية العامة بأقسامها الامتحانات هذا العام، منهم 1375طالب فى القسم العلمى علوم 1095فى القسم الأدبى، و157 طالب فى القسم علمى رياضيات، من خلال 13 لجنة على مستوى المحافظة، و3مراكز توزيع أسئلة بعدد مراقبين 865 معلم ملاحظ، مشيرا إلى انه تم توفير 6 خطوط اتوبيسات لتوزيع الأسئلة وتنظيم ٤ رحلات طيران جوية للأسئلة من القاهرة لمطروح ثم سيوة 
 
كذلك توفير 16 استراحة للمراقبين والملاحظين منهم 8 للرجال و8 للسيدات تم تطويرها كمرحلة أولى بتكلفة 1.3مليون جنيه لتوفير كافة سبل الراحة وتلافى أى ملاحظات.
 
كذلك الاطمئنان بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمحافظة من مديرية الصحة لتوفير طبيب بكل لجنة، وهيئة الإسعاف لتوفير سيارة إسعاف أمام كل لجنة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وشركة الكهرباء لتأمين التيار الكهربى والاتصالات لمراجعة صيانة الخطوط الارضية باللجان ومديرية التموين لتوفير الخبز للمراقبين بالاستراحات، وذلك ضمن جهود توفير كافة التأمين الطبى والإدارى والخدمى والاحتياجات والتجهيزات اللازمة.

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