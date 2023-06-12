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محافظ قنا يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة.. صور

الإثنين، 12 يونيو 2023 10:03 ص
محافظ قنا يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة.. صور محافظ قنا يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة
قنا صابر سعيد

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أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة بلجنة مدرسة قنا الثانوية بنات بمدينة قنا، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات وإتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ للطلاب والوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين اللجان داخل المدارس ومدى جاهزيتها، رافقه الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، وطارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.
 
وتفقد محافظ قنا، سير الامتحانات بلجنة مدرسة قنا الثانوية للبنات، مشيرا إلى أن الطلبة والطالبات يؤدوا اليوم امتحان مادة التربية الدينية. كما اطمئن " الداودى " على مدى الانضباط والنظام داخل اللجان ومدى جاهزيتها، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين والمشرفين داخل اللجان من تهوية وإضاءة وتطبيق القواعد والضوابط الخاصة بسير عملية الامتحانات، بما يساعد الطلاب علي تأدية الامتحانات بسهولة ويسر.
 
وأكد محافظ قنا، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التربية والتعليم وتم ربطها بغرفتي العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، و وزارة التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، للتعامل بشكل فورى مع أي مشكلات أو أحداث طارئة قد تحدث أثناء تأدية الامتحان لضمان انتظام سير الامتحانات ، فضلًا عن التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتأمين الامتحانات بجميع المدارس.
 
وقال الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إنه تم تكليف 3641 معلم ومعلمة للقيام بأعمال المراقبة والملاحظة للجان الامتحانات ، مضيفا أن اجمالى عدد الطلاب الذين يحق لهم دخول امتحانات الثانوية لهذا العام بجميع الإدارات التعليمية في المحافظة بلغ 17 الف و 884 طالب و طالبة.
 
محافظ قنا يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة (1)
محافظ قنا يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة

محافظ قنا يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة (2)
محافظ قنا يتفقد لجان الثانوية العامة

محافظ قنا يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة (3)
محافظ قنا يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة

 


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