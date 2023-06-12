اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 يونيو 2023 11:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

أولياء الأمور ينتظرون أبناءهم أمام لجان الثانوية العامة.. صور

الإثنين، 12 يونيو 2023 09:48 ص
أولياء الأمور ينتظرون أبناءهم أمام لجان الثانوية العامة.. صور أولياء الأمور ينتظروا ابنائهم امام لجان الثانوية العامة
كتب ـ سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حرص عدد من أولياء الأمور لطلاب الثانوية العامة على التواجد أمام مدرستى الشهيد محمد عبده الثانوية ومنشأة القناطر الابتدائية التابعة لإدارة منشأة القناطر التعليمية بالجيزة، حيث انتظر عدد من الأهالى أمام المدارس لحين خروج الطلبة بعد أداء الامتحان فى أول أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة، وطالب قوات تأمين اللجان الأهالى بالابتعاد عن محيطها. 
 
وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من 12 يونيو الحالي، وحتى 13 يوليو المقبل، وتتم الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية، تمثل 15% من درجات كل مادة، ووفقا لجدول الامتحانات تبدأ امتحانات المواد التي تضاف إلى مجموع الطالب بداية من الأسبوع المقبل حيث يؤدى الطلاب 18 يونيو امتحان مادة اللغة العربية.
 
واتخذت وزارة التربية والتعليم عدة ضوابط لمنع الغش في الامتحانات منها وقف التحويلات إلى مدارس بعينها ثم تركيب كاميرات مراقبة في اللجان لرصد أي مخالفات قد تحدث، إضافة إلى وضع باركود في كراسة الأسئلة لضبط أي طالب يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة، كما تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكترونى بديوان الوزارة مهمته تتبع صفحات الغش لرصد أي تداول للأسئلة يتم، كما أكدت الوزارة أنه لا تسريب لأسئلة امتحانات الثانوية العامة.
 
ونبهت الوزارة على الطلاب بضرورة كتابة البيانات في ورقة الأسئلة والإجابة سواء ورقة البابل شيت المخصصة للإجابة عن الأسئلة الاختيارية أو ورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية، مع تظليل رقم الجلوس بعد كتابته في ورقة البابل شيت، مع التزام الطلاب بالإجابة عن الأسئلة المقالية في الأجزاء المخصصة لذلك، كما أكدت الوزارة، أنه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا سواء المقالية أو الاختيارية.
 
أولياء الأمور ينتظروا ابنائهم امام لجان الثانوية العامة (1)
أولياء الأمور ينتظروا ابنائهم امام لجان الثانوية العامة (1)

أولياء الأمور ينتظروا ابنائهم امام لجان الثانوية العامة (2)
أولياء الأمور ينتظروا ابنائهم امام لجان الثانوية العامة (2)

أولياء الأمور ينتظروا ابنائهم امام لجان الثانوية العامة (3)
أولياء الأمور ينتظروا ابنائهم امام لجان الثانوية العامة (3)

 


امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحان الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحانات الثانويه العامه 2023

امتحانات الثانوية العامة

امتحان الثانويه العامه 2023

جدول امتحانات الثانويه العامه 2023

تسريب امتحانات جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي

امتحان الثانويه العامه

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 اليوم السابع

أخبار الثانوية العامة اليوم السابع

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 pdf

الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي رياضة

جدول امتحانات الثانوية العامة علمي علوم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي امتحانات الثانوية العامة pdf

الثانوية العامة امتحانات

اليوم السابع بلس

الثانويه العامه

أخبار الثانوية العامة الآن

بوابة الثانوية العامة

نماذج امتحانات الثانوية العامة

آخر أخبار الثانوية العامة 2023

آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة اليوم

نماذج امتحانات الثانويه العامه

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023

دعاء لطلاب الثانوية العامة



الموضوعات المتعلقة

أولياء الأمور يدعمون أبنائهم بأول أيام امتحانات الثانوية العامة أمام لجان القليوبية.. فيديو وصور

الإثنين، 12 يونيو 2023 09:41 ص

طلاب الثانوية العامة يتوافدون استعدادا لامتحانات نهاية العام الدراسى

الإثنين، 12 يونيو 2023 09:23 ص

صفحات الغش تزعم تصوير أسئلة امتحانات الثانوية العامة فى التربية الدينية

الإثنين، 12 يونيو 2023 09:25 ص

محافظ الأقصر يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة.. فيديو وصور

الإثنين، 12 يونيو 2023 09:37 ص

دعوات الأمهات تبارك طلاب الثانوية العامة داخل لجان الامتحانات

الإثنين، 12 يونيو 2023 09:39 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة