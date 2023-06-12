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محافظ شمال سيناء يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة فى العريش.. صور

الإثنين، 12 يونيو 2023 01:32 م
محافظ شمال سيناء يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة فى العريش.. صور محافظ شمال سيناء يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة فى العريش
شمال سيناء - محمد حسين

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تفقد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم الاثنين، لجان امتحانات الثانوية العامة في عدد من لجان مدارس مدينة العريش، وذلك للاطمئنان على حسن سير الامتحانات واتخاذ كافة الاجراءات وتوفير كافة احتياجات الطلاب باللجان لتيسير آدائهم الامتحانات.
 
وأكد المحافظ على انتظام سير الامتحانات دون شكاوى، مشيرا الى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية وتوفير زائرة صحية بالمدارس التي بها لجان للثانوية العامة، وكذا تواجد سيارة إسعاف بمحيط تلك اللجان.
 
وقال المحافظ أن إجمالي عدد الطلاب يبلغ 3838 طالبًا وطالبة موزعين على 15 لجنة امتحانيه علي مستوي المحافظة، مؤكدًا على قيام غرفة عمليات المحافظة بمتابعة سير وانتظام الامتحانات وحل أية مشكلات طارئة بالتنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم وغرف العمليات بمجالس المدن.
 
وأشار المحافظ الى أنه تم تجهيز وإعداد اللجان وتزويدها بكافة الاحتياجات اللازمة لآداء الطلاب للامتحانات في سهولة ويسر، الى جانب تجهيز الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين بمختلف الإدارات التعليمية وتزويدها بالوسائل المعيشية المناسبة.
 
وشدد المحافظ على منع الغش وتنفيذ التعليمات الوزارية بخصوص سير وانتظام الامتحانات وتوفير الهدوء للطلاب داخل لجان الامتحانات، ومنع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية لجان الامتحانات.
 
بدوره أكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، علي الالتزام بكافة التعليمات والضوابط الخاصة بالامتحانات، وتنفيذ كافة الإجراءات والضوابط الخاصة بأعمال الامتحانات والتي تنظم العملية الإمتحانية.
 
وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تحقيق الانضباط والنظام داخل وخارج اللجان الإمتحانية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول.
 
محافظ شمال سيناء يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة فى العريش (1)
محافظ شمال سيناء يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة

محافظ شمال سيناء يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة فى العريش (2)
محافظ شمال سيناء يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة فى العريش

محافظ شمال سيناء يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة فى العريش (3)
محافظ شمال سيناء يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة فى العريش
 

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