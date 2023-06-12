فرحة وسعادة بين طلاب الثانوية العامة في أول أيام الامتحانات ببورسعيد.. فيديو وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، فيديو مباشر من أمام إحدى لجان الثانوية العامة في محافظة بورسعيد والموجودة في مدرسة بورسعيد الإعدادية بنين في نطاق حي العرب.

وسادت حالة من الفرحة والسعادة بين طلبة وطالبات الثانوية العامة في محافظة بورسعيد، اليوم الأثنين، أول أيام الإمتحانات لمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وأكد عدد من الطلبة والطالبات، سهولة الامتحانات فى أول أيام الثانوية العامة، مشيرين إلى أنهم وجدوا سهولة ويسر في عمليات الدخول والخروج باللجان، بالإضافة إلى التعامل الطيب من المراقبين.

وانتظم دخول طلبة وطالبات الثانوية العامة في محافظة بورسعيد، لجنة مدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية الواقعة في نطاق حي العرب، وسط حالة من الإستنفار الأمني لقوات مديرية أمن بورسعيد.

وأكدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة لعقد امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وأوضحت الدكتورة هالة عبد السلام، أن الامتحانات للمواد خارج المجموع ستنطلق غدا الإثنين الموافق 12 يونيو الجاري للمواد خارج المجموع في حين ستبدأ امتحانات المواد الأساسية يوم الأحد 18 يونيو وتستمر حتى الخميس الموافق 13 يوليو القادم يتخللها إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأشارت وكيل أول الوزارة، إلى أن 5726 طالب وطالبة هو إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة هذا العام بالمحافظة من خلال 16 لجنة اساسية مؤكدة أنه تم تجهيز 10 استراحات لاستضافة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين على أعلى مستوى من التجهيزات.

وأضافت، أنه تم تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بمقر بديوان المديرية واللجنة الثلاثية لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية بكافة اللجان على مدار الساعة متمنية التوفيق للقائمين على الامتحانات والنجاح والتفوق لجميع الطلاب.