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محافظ جنوب سيناء يتابع سير لجان الثانوية العامة بمدرسة أبو رديس

الإثنين، 12 يونيو 2023 11:29 ص
محافظ جنوب سيناء يتابع سير لجان الثانوية العامة بمدرسة أبو رديس محافظ جنوب سيناء يتابع سير لجان امتحانات الثانوية العامة
جنوب سيناء - فايزة مرسال

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تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، لجان امتحانات شهادة الثانوية العامة بمدرسة أبورديس الثانوية المشتركة،  لمتابعة سير الامتحانات، ومتابعة الإجراءات الأمنية المتبعة داخل واللجنة وفي محيطها.
 
وأكد المحافظ، أنه تم التجهيز المسبق لاستقبال ماراثون امتحانات الثانوية العامة، والتأكيد على توافر وسائل التهوية والإنارة اللازمة داخل اللجان، وتوفير مبردات مياه داخل كل لجنة، وتكثيف أعمال التعقيم والتطهير لمقار اللجان قبل وبعد أداء الامتحانات، ومنع التليفون المحمول داخل اللجان سواء من قبل الطلاب أو المعلمين. 
 
وأوضح المحافظ، أن عنصر الرهبة والخوف لم يعد له مجال داخل اللجان، حيث يعمل الجميع على توفير الراحة والطمأنينة للطلاب، وتوفير الجو النفسي الملائم لهم، موجهًا بعدم السماح بالتواجد في المحيط الخارجي للجان والتواجد الميداني على مدار اليوم لإزالة أي مصادر للضوضاء خلال فترة الامتحانات.
 
وأشار إلى أن غرفة عمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع علي مدار اليوم سير الامتحانات بالتنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، للتعامل الفوري مع أي شكوى، وسرعة حلها علي الفور.
 
وبعث المحافظ رسالة طمأنة إلى أولياء أمور طلاب الثانوية العامة أن الدولة اتخذت إجراءات مشددة لتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الصحي والآمن لهم. 
 
ويؤدي امتحانات الثانوية العامة بجنوب سيناء 1199 طالب وطالبة، داخل  8 لجان بمدن طور سيناء، شرم الشيخ، أبورديس، أبوزنيمة، رأس سدر ، دهب، ونويبع، وجرى تجهيز 14 استراحة للمعلمين بواقع 7استراحات للرجال، و 7 استراحات للسيدات.
 
ويؤدي الطلاب الامتحان  اليوم في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية وفقًا لجدول الامتحانات المعلن من قبل وزارة التربية والعليم، فيما يؤدي الطلاب غدًا الثلاثاء الامتحان في مادتي الاقتصاد والإحصاء، على أن يبدأ أداء الامتحانات الأساسية بدءً من يوم الأحد المقبل في مادة اللغة العربية، وتستمر حتى  الخميس الموافق 13  يونيو المقبل.
 
رافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، و اللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعيب السكرتير العام المساعد، واللواء عبدالرحمن بهاء الدين، رئيس مدينة أبورديس، ومحمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.
 

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