اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 يونيو 2023 02:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بني سويف يتققد محطة الطاقة الشمسية أعلى مبنى الإدارة الهندسية

الإثنين، 12 يونيو 2023 01:49 م
محافظ بني سويف يتققد محطة الطاقة الشمسية أعلى مبنى الإدارة الهندسية جانب من الجولة
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف ،محطة توليد وإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية أعلى مبنى الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، وذلك بحضور  هاني الجويلي رئيس المدينة وبعض قيادات ومسؤولى الوحدة المحلية والشركة المنفذة.
 
واستمع  المحافظ لعرض  موجز عن المحطة التي تعد إحدى 4 محطات لتوليد وإنتاج  الطاقة الشمسية على مستوى الوحدة المحلية ، والتي تم إنشاؤها أعلى أسطح مباني ( الإيرادات بالإدارة الهندسية ، الحملة الميكانيكية بصلاح سالم ، والمنطقتين الرابعة والسادسة)بطاقة إجمالية 44 كيلو وات للمحطات الأربع "بواقع 11 كيلو وات لكل محطة"وإجمالي تكلفة 1.8مليون جنيه.

وأكد المحافظ،أهمية التوسع في إنشاء وتدشين تلك المحطات،التي تأتي في إطار مشروع طموح تسعى لتنفيذه المحافظة لتوفير الكهرباء اللازمة للمباني الخدمية ومقار الوحدات المحلية والمصالح الحكومية من الطاقة الشمسية، وضمن توجهات الدولة بتنويع مصادر الطاقة والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة والتي تتميز بسهولة أعمال صيانتها وربطها على الشبكة العمومية وتوافر مصدر دائم ومتجدد للطاقة من الشمس.

 

 


بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

محافظة بنى سويف

الطاقة الشمسية

محطة الطاقة الشمسية ببنى سويف



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة