محافظ بني سويف يتققد محطة الطاقة الشمسية أعلى مبنى الإدارة الهندسية

بنى سويف هانى فتحى

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف ،محطة توليد وإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية أعلى مبنى الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، وذلك بحضور هاني الجويلي رئيس المدينة وبعض قيادات ومسؤولى الوحدة المحلية والشركة المنفذة.

واستمع المحافظ لعرض موجز عن المحطة التي تعد إحدى 4 محطات لتوليد وإنتاج الطاقة الشمسية على مستوى الوحدة المحلية ، والتي تم إنشاؤها أعلى أسطح مباني ( الإيرادات بالإدارة الهندسية ، الحملة الميكانيكية بصلاح سالم ، والمنطقتين الرابعة والسادسة)بطاقة إجمالية 44 كيلو وات للمحطات الأربع "بواقع 11 كيلو وات لكل محطة"وإجمالي تكلفة 1.8مليون جنيه.

وأكد المحافظ،أهمية التوسع في إنشاء وتدشين تلك المحطات،التي تأتي في إطار مشروع طموح تسعى لتنفيذه المحافظة لتوفير الكهرباء اللازمة للمباني الخدمية ومقار الوحدات المحلية والمصالح الحكومية من الطاقة الشمسية، وضمن توجهات الدولة بتنويع مصادر الطاقة والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة والتي تتميز بسهولة أعمال صيانتها وربطها على الشبكة العمومية وتوافر مصدر دائم ومتجدد للطاقة من الشمس.