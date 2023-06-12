محافظ بنى سويف يطمئن على انتظام امتحانات الثانوية العامة ويتابع غرف العمليات

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية العامة 2022/2023، التي بدأت " اليوم" بالمواد التي لا تضاف للمجموع ولكن تعتبر مواد نجاح ورسوب، على أن تبدأ امتحانات المواد الأساسية باللغة العربية الأحد المقبل،وتختتم 13يوليو المقبل، حيث يزيد عدد الطلاب المتقدمين للامتحان عن 19 ألف و300 طالباً وطالبة "نظامي/خدمات/ منازل" موزعين داخل 50 لجنة على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال تفقده غرفة العمليات بمقر مديرية التربية والتعليم وتواصله مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة ، وذلك في حضور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ، الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية ، محمد رمضان مدير التعليم العام ، الدكتور ربيع محمد مدير عام الشؤن التنفيذية.

واطمأن المحافظ على فتح اللجان واستقرارها وإجراءات التأمين الخاصة بها، وتوافر المناخ الملائم للطلاب والملاحظين ،و الاطمئنان على بدء الامتحان في الموعد المحدد، دون أي عقبات ، حيث يؤدي "اليوم" الطلاب الامتحان في مادتي "التربية الدينية والتربية الوطنية" وتستكمل غداً بمادتي "الاقتصاد والإحصاء.

وعلى هامش الزيارة ، ناقش المحافظ مع مسؤولى المديرية،تقارير عن امتحانات ونتائج الشهادة الإعدادية والجهود المبذولة في هذا الجانب بداية من الاستعدادات مرورا بأعمال الامتحانات والتصحيح ورصد الدرجات انتهاء باعتماد النتيجة وإعلانها ، فضلا عن استعراض النشاط الصيفي خلال الإجازة ، وفتح جميع المدارس لممارسة الأنشطة الصيفية وفقا للقرارات الوزارية المنظمة للعمل بالمدارس خلال الإجازة الصيفية وإتاحة جميع إمكانيات المدرسة لممارسة الأنشطة واستثمار طاقات اوقات الفراغ، موجها إعلام المحافظة بالإعلان عن برامج وجداول الأنشطة الصيفية.

وأكد المحافظ على وجود تنسيق واتصال دائم بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بإدارات التعليم، للوقوف على أية معوقات قد تطرأ أثناء سير الامتحانات، منوها عن تكليفاته السابقة لرؤساء المدن والقرى بالمتابعة على مدار الساعة والتأكد من توافر كافة التيسيرات اللازمة،والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بتأمين اللجان ومنظومة الامتحانات، مشددًا على تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس ، ومنع الباعة الجائلين ورفع الإشغالات وذلك لتوفير الهدوء بمحيط لجان الامتحانات.

من جهته أشار وكيل الوزارة، إلى حزمة من الإجراءات والخطوات تم اتخاذها ضمن خطة الاستعدادات للامتحانات،وتضمنت عقد سلسلة من الاجتماعات بحضور مديري عموم المديرية ومديري ووكلاء إدارات التعليم ورؤساء اللجان ومركز التويع ،،حيث تم التأكيد على تنفيذ كافة التعليمات الواردة من الوزارة بشأن عقد الامتحانات والتنسيق بين المديرية وكافة الجهات ذات الصلة لتذليل اية عقبات ، علاوة على الانتهاء من مراجعة جاهزية اللجان ، وتوفير جميع سبل الراحة من اضاءة وتهوية ونظافة اللجان ، بجانب توقيع عدة بروتوكولات مع الجهات الأمنية والتنفيذية وشركات المرافق المعنية، لتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، وتأمينهم في الذهاب والعودة وتوفير كل احتياجاتهم، وكذلك الاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان وتجميع أوراق الإجابات لتأمين وصولها.